Цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров
Ранее "Газпром" увеличил поставки синего топлива в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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Стоимость газа в Европе вновь начала подниматься. Согласно данным торгов на бирже ICE (Intercontinental Exchange), в четверг цены на синее топливо опять превысили отметку в $1200 за тысячу кубометров.
По данным торговой площадки, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах выросла до $1229,4 за тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч. При этом к настоящему моменту рост цен замедлился, а стоимость газа колеблется в районе $1208.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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