Цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе вновь начала подниматься. Согласно данным торгов на бирже ICE (Intercontinental Exchange), в четверг цены на синее топливо опять превысили отметку в $1200 за тысячу кубометров.

По данным торговой площадки, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах выросла до $1229,4 за тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч. При этом к настоящему моменту рост цен замедлился, а стоимость газа колеблется в районе $1208.