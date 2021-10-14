В Раде считают, что Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" ради топлива

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин предрёк украинской власти тяжёлые времена из-за недостатка угля в стране. По мнению нардепа, Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" за необходимыми ресурсами.

Волошин заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов пытается рассказывать, "на какой крючок зависимости от России подвесил Украину Виктор Медведчук" тем, что помогал договориться о поставках донбасского угля на украинские ТЭС.

"Похоже, в самое ближайшее время ему (Баканову. — Прим. Лайфа) и соратникам по власти придётся на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" — написал депутат в "Фейсбуке".