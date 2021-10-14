Три новых суперсервиса запустят на портале госуслуг в 2022 году

На портале госуслуг в 2022 году появится ещё три новых суперсервиса. Это "Трудовая миграция онлайн", "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" и "Цифровое строительство", рассказал ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Первый суперсервис поможет в поиске вакансий, прохождении онлайн-собеседований, заключении трудового договора. Второй послужит для оформления электронных транспортных накладных, путевых листов, разрешений на перевозку грузов. Третий поможет получить комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов.

По словам вице-премьера, также в следующем году власти будут расширять функционал уже имеющихся суперсервисов. Например, планируется подключить почти 100% государственных вузов к сервису "Поступление в вуз онлайн", который позволит перейти на электронную зачётную книжку и электронный студенческий билет. "Моё здоровье онлайн" модернизируют таким образом, чтобы граждане смогли встать на учёт в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получить цифровой полис ОМС, выбрать страховую и прикрепиться к поликлинике онлайн.

Изменения ждут и суперсервис "Пенсия онлайн" — он будет заранее уведомлять о предварительном расчёте пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет. А на суперсервисе "Трудовые отношения онлайн" планируется ввести электронный документооборот и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения.