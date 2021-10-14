Жительницу Южно-Сахалинска возмутил отказ службы такси принять заявку заблаговременно, а затем и факт несвоевременной подачи машины к подъезду. Как женщина рассказала местным СМИ, сев в авто, она решила поменять маршрут и поехала на базу, чтобы поговорить с якобы нагрубившими ей по телефону операторами. Но там ей пришлось, с её слов, встретить ещё большее хамство. По её словам, сотрудницы компании обматерили её, оттаскали за волосы и едва не разбили телефон.

"Приехала на базу, начала нормально разговаривать, но в ответ диспетчеры начали кричать, называть сумасшедшей или пьяной. А после одна из них оттаскала меня за волосы, стала лезть в лицо и оскорблять. Просто вывели меня из себя! Почему я должна терпеть к себе такое отношение, ещё и за свои же деньги? ... Одна нецензурная брань!" — рассказала обиженная горожанка телекомпании АСТВ.ру.

Со слов участниц конфликта, разнимали дерущихся мужчины-таксисты. И это единственное, что сходится в показаниях сторон. Со слов сотрудниц службы перевозок, приехавшая была неадекватна и нарушила все правила их предприятия. Заранее, во-первых, с их слов, они заявки не принимают. Во-вторых, она прошла без разрешения на частную территорию. И, наконец, вопиющее — зашла в диспетчерскую в обуви. Администрация такси не намерена предпринимать взысканий в адрес своих коллег.

"Все разговоры у нас записываются. Мы прослушали аудио, посмотрели видео, но со стороны диспетчеров нарушений не выявили, поэтому никаких мер дисциплинарного или иного воздействия принимать не будем", — подчеркнули в такси.

А вот клиентка, приехавшая на разборки с диспетчерами, себя считает пострадавшей и никак не согласна спускать им это с рук. Сегодня она намерена идти в Роспотребнадзор с жалобой.