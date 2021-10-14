В Красноярском крае решили увеличить охват вакцинацией некоторых категорий граждан

В Красноярском крае решено увеличить охват вакцинацией отдельных категорий граждан. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"К 15 декабря 2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80,0% от общей численности", — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление вступит в силу с 15 ноября. В Роспотребнадзоре напомнили, что к отдельным категориям относятся граждане, которые сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций.