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В Красноярском крае решили увеличить охват вакцинацией некоторых категорий граждан

Предполагается, что к середине декабря этот уровень должен быть доведён до 80 процентов.

14 октября, 04:40
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Красноярском крае решено увеличить охват вакцинацией отдельных категорий граждан. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"К 15 декабря 2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80,0% от общей численности", говорится в сообщении.

Соответствующее постановление вступит в силу с 15 ноября. В Роспотребнадзоре напомнили, что к отдельным категориям относятся граждане, которые сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций.

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Лайф напоминает, что в Красноярском крае в конце июля ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. На тот момент в регионе было выявлено около 86 тысяч случаев заболевания CoViD-19.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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