Российско-китайские военные учения начались в Японском море

В Японском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие – 2021". Об этом сообщает пресс-служба Военно-восточного округа по Тихоокеанскому флоту.

"В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие – 2021", — говорится в сообщении.

Со стороны России привлечены боевые корабли и суда, в том числе "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетные катера и спасательные буксиры.

Китай задействовал эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельную подводную лодку, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

В ходе учений Китай и Россия отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и поиск подводной лодки условного противника.