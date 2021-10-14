Российско-китайские военные учения начались в Японском море
С 2012 года эти манёвры проходят ежегодно. Их цель — повысить боеспособность по противостоянию различным угрозам.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
В Японском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие – 2021". Об этом сообщает пресс-служба Военно-восточного округа по Тихоокеанскому флоту.
"В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие – 2021", — говорится в сообщении.
Со стороны России привлечены боевые корабли и суда, в том числе "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетные катера и спасательные буксиры.
Китай задействовал эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельную подводную лодку, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.
В ходе учений Китай и Россия отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и поиск подводной лодки условного противника.
А ранее Лайф рассказывал, что британцы испугались "леденящих душу" учений России и Китая. Москва и Пекин назвали целью совместных манёвров укрепление отношений, улучшение уровня военного сотрудничества и демонстрацию решимости бороться с терроризмом.
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