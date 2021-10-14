Банк Англии увидел ещё один повод для масштабного финансового кризиса

Если криптовалюта рухнет, это может спровоцировать масштабный финансовый кризис, заявил замглавы британского Центробанка Джон Канлифф, выступая на международной банковской конференции Sibos.

"Учитывая отсутствие реальной ценности и связанную с этим неустойчивость цен, есть вероятность распространения [потенциального] кризиса на многие криптоактивы, в том числе операционные, а также киберуязвимости и, конечно же, мощный эффект стадного поведения", — цитирует Канлиффа агентство Reuters.

Банкир напомнил, что объём рынка субипотечного кредитования США, который спровоцировал мировой финансовый кризис 2007–2008 года, составлял $1,2 трлн, а рыночная капитализация криптоактивов сегодня достигает $2,3 трлн. При этом финансист отметил утроение их объёма с начала этого года. По словам Канлиффа, этого более чем достаточно, чтобы "вызвать финансовую нестабильность". Он призвал обратить на происходящее самое пристальное внимание.

По словам замглавы Банка Англии, регулирование рынка криптовалюты помогло бы извлечь огромную выгоду, которую потенциально может принести эта технология. И тогда, по его мнению, можно будет стабильно получать дивиденды в долгосрочной перспективе.