США обвинили Россию в размещении запрещённых ракет в Европе

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил Россию в том, что она якобы разместила в Европе ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты", — приводит РИА "Новости" слова Эберхардта.

Это был ответ на просьбу дать пояснения, как Белый дом относится к инициативе российского лидера по введению моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.