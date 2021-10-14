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США обвинили Россию в размещении запрещённых ракет в Европе

По мнению спецпредставителя Байдена, шаг в направлении введения моратория первой должна сделать Москва.

14 октября, 03:39
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1163489306838798336" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joseph Dempsey</a></p>

Фото © Twitter / Joseph Dempsey

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил Россию в том, что она якобы разместила в Европе ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты", — приводит РИА "Новости" слова Эберхардта.

Это был ответ на просьбу дать пояснения, как Белый дом относится к инициативе российского лидера по введению моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

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Лайф рассказывал, что два года назад президент РФ Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Позднее в СМИ появилась информация о том, что президент Франции готов рассмотреть предложение Путина о неразмещении РСМД.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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