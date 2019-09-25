СМИ рассказали о послании Путина странам НАТО

Российский президент призвал государства альянса поддержать усилия РФ по объявлению моратория на размещение ракет, запрещённых ДРСМД.

Президент России Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послания с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Со стороны России уже были предложены подобные договорённости странам альянса, однако те не выразили заинтересованности в этом. О чём, в частности, напоминает российский президент в послании.

— Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развёртывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия, — сказано в тексте послания.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в нарушении Договора о РСМД. При этом Москва неоднократно указывала, что полностью выполняет условия соглашения. После испытания Пентагоном запрещённых документом ракет 18 августа МИД РФ сообщил о работе над ответом на ракетные испытания американской стороны.