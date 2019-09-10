МИД рассказал о работе над ответом на ракетные испытания США

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что подготовка ответных мер РФ на ракетные испытания США находится на продвинутой стадии, сообщает РИА "Новости".
— Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных географических регионах, — сказал Грушко.
Дипломат также добавил, что на любые испытания ракет страна даст "соответствующий военно-технический ответ", который обеспечит защиту.
Напомним, 18 августа Пентагон провёл испытание крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу на подобные действия США.
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