МИД рассказал о работе над ответом на ракетные испытания США

В ведомстве отметили, что военно-технический потенциал России позволяет молниеносно отреагировать на любую угрозу.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что подготовка ответных мер РФ на ракетные испытания США находится на продвинутой стадии, сообщает РИА "Новости".

— Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных географических регионах, — сказал Грушко.

Дипломат также добавил, что на любые испытания ракет страна даст "соответствующий военно-технический ответ", который обеспечит защиту.

Напомним, 18 августа Пентагон провёл испытание крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). После этого президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу на подобные действия США.