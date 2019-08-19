Военные США показали запуск ракеты, запрещённой Договором РСМД

Испытания были проведены 18 августа. Пуск был проведён с острова Сан-Николас в штате Калифорния. Ракета успешно поразила цель на дальности более чем 500 км.

Министерство обороны США показало видео испытания крылатой ракеты наземного базирования. Ранее подобные реактивные снаряды были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Представленное видео — это 40 секунд замедленной съёмки. На них показан пуск ракеты из комплекса на берегу океана.

Вашингтон обвинял Россию в нарушении соглашения, однако в Москве неоднократно отвергали эти обвинения. США в феврале сообщили о выходе из ДРСМД. В следующем месяце в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД.

В ответ на действия США президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.