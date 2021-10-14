В Москве установлен новый прожиточный минимум на 2022 год
В этом году он составляет 18 029 рублей. У трудоспособного населения сумма больше, у пенсионеров и детей - меньше.
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С 1 января 2022 года прожиточный минимум в Москве будет составлять 18 714 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчёопрос топ-менеджеров Американской торговой палатой на Украинете на душу населения - 18 714 рублей, для трудоспособного населения - 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля", - сообщается в постановлении.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесут законопроект об увеличении со следующего года минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц.
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