"Вы вообще с какой планеты?": Савичева рассказала, как на неё накинулись хейтеры после рассказа о выкидыше
У певицы было две беременности, одна из которых закончилась трагедией, но затем певица родила дочь.
Юлия Савичева. Кадр из видео © YouTube / Историс — Откройте, Давид!
Российская певица Юлия Савичева долгое время не могла забеременеть. Однако, когда это случилось в первый раз, артистка на ранних сроках потеряла ребёнка и долго не решалась говорить об этом. Как только озвучила, столкнулась с наплывом хейтеров.
"После моего первого откровенного интервью на эту тему многие говорили, мол, я вас умоляю, некоторые женщины делают по три-четыре аборта и даже не помнят этого, а тут вот один раз произошло, и то на совсем маленьком сроке, а она сидит и страдает. Я такая думаю: "Ребят, вы вообще с какой планеты?" Когда долго не получается, а потом всё происходит и ты понимаешь, что ничего не будет..." — рассказала Юлия Савичева в эфире You-Tube-шоу "Историс — Откройте, Давид!".
В 2017 году певица всё-таки смогла ощутить радость материнства: от своего мужа она родила дочку Анну. Сейчас девочка живёт с родителями Юлии в Португалии.
Ранее Лайф также рассказывал, что Савичева призналась в желании ещё раз спеть на Евровидении. Нужна лишь "хорошая песня".
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