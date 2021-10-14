НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Вы вообще с какой планеты?": Савичева рассказала, как на неё накинулись хейтеры после рассказа о выкидыше

У певицы было две беременности, одна из которых закончилась трагедией, но затем певица родила дочь.

14 октября, 03:56
<p>Юлия Савичева. Кадр из видео © YouTube / Историс — Откройте, Давид!</p>

Юлия Савичева. Кадр из видео © YouTube / Историс — Откройте, Давид!

Российская певица Юлия Савичева долгое время не могла забеременеть. Однако, когда это случилось в первый раз, артистка на ранних сроках потеряла ребёнка и долго не решалась говорить об этом. Как только озвучила, столкнулась с наплывом хейтеров.

"После моего первого откровенного интервью на эту тему многие говорили, мол, я вас умоляю, некоторые женщины делают по три-четыре аборта и даже не помнят этого, а тут вот один раз произошло, и то на совсем маленьком сроке, а она сидит и страдает. Я такая думаю: "Ребят, вы вообще с какой планеты?" Когда долго не получается, а потом всё происходит и ты понимаешь, что ничего не будет..." — рассказала Юлия Савичева в эфире You-Tube-шоу "Историс — Откройте, Давид!".

В 2017 году певица всё-таки смогла ощутить радость материнства: от своего мужа она родила дочку Анну. Сейчас девочка живёт с родителями Юлии в Португалии.

Савичева пожаловалась, что ещё ни разу не была в своём доме на Бали

Савичева пожаловалась, что ещё ни разу не была в своём доме на Бали

Ранее Лайф также рассказывал, что Савичева призналась в желании ещё раз спеть на Евровидении. Нужна лишь "хорошая песня".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1