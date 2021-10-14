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Всей азиатской части России пообещали снежный покров

К примеру, в Приморском крае к концу недели температура резко упадёт и "не порадует местных жителей".

14 октября, 04:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На всей азиатской части России уже вскоре образуется снежный покров. Пока его нет на юге региона, однако ситуация изменится с похолоданием. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг ещё бесснежный, но скоро и там будет снег", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд предупредил о снеге и ливнях в нескольких российских регионах

Вильфанд предупредил о снеге и ливнях в нескольких российских регионах

Он рассказал, что на Дальний Восток надвигается похолодание. Оно доберётся туда к выходным. Ещё в четверг в Хабаровском и Приморском крае будет тепло, а уже через пару дней температура упадёт на семь-восемь градусов и "не порадует местных жителей".

А ранее Лайф рассказывал, что Вильфанд спрогнозировал, какая погода ждёт россиян зимой. При этом было отмечено, что все долгосрочные сценарии вероятны и будут корректироваться.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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