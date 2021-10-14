Всей азиатской части России пообещали снежный покров

На всей азиатской части России уже вскоре образуется снежный покров. Пока его нет на юге региона, однако ситуация изменится с похолоданием. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг ещё бесснежный, но скоро и там будет снег", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Он рассказал, что на Дальний Восток надвигается похолодание. Оно доберётся туда к выходным. Ещё в четверг в Хабаровском и Приморском крае будет тепло, а уже через пару дней температура упадёт на семь-восемь градусов и "не порадует местных жителей".