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"Захотелось сделать что-то необычное": Сахалинец попал в Книгу рекордов России благодаря покрышкам

Теперь у атлета амбициозная цель — перевернуть ещё больше снарядов и попасть уже в Книгу рекордов Гиннесса.

14 октября, 04:29
<p>Фото © Минспорта Сахалинской области</p>

Фото © Минспорта Сахалинской области

Атлет из Сахалинской области Михаил Савинов смог переместить 50 покрышек весом 205 кг за 14 минут 57 секунд. Этот показатель спортсмена занесли в Книгу рекордов России.

Как пишет портал skr.su, несмотря на худощавое телосложение и вес 60 кг, сахалинец тренируется со снарядами втрое тяжелее, чем его масса тела.

"Изначально я много занимался на турниках, затем сменил направление и мне захотелось развивать уличный кроссфит. Да, он есть в спортивных залах, но именно уличный не так популярен. Мне захотелось сделать что-то необычное, и я решил установить рекорд", говорит Михаил Савинов.

Рекордный результат сахалинец показал ещё в мае, а официальный подтверждающий документ получил только сейчас. На следующий год сахалинец поставил перед собой амбициозную цель — попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы осуществить свою мечту, атлет должен сделать 100 переворотов и уложиться в 25–30 минут.

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Пять самых странных новичков из Книги рекордов Гиннесса, которые непонятно как додумались до такого

А ранее Лайф рассказывал, что на Кубани шеф-повар сварил 1101 литр борща и тоже попал в Книгу рекордов России. Традиционный кубанский суп на наваристом бульоне доставили на пробу местным казакам. При этом сам кулинар не исключил, что в будущем решится побить собственный рекорд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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