Атлет из Сахалинской области Михаил Савинов смог переместить 50 покрышек весом 205 кг за 14 минут 57 секунд. Этот показатель спортсмена занесли в Книгу рекордов России.

Как пишет портал skr.su, несмотря на худощавое телосложение и вес 60 кг, сахалинец тренируется со снарядами втрое тяжелее, чем его масса тела.

"Изначально я много занимался на турниках, затем сменил направление и мне захотелось развивать уличный кроссфит. Да, он есть в спортивных залах, но именно уличный не так популярен. Мне захотелось сделать что-то необычное, и я решил установить рекорд", — говорит Михаил Савинов.

Рекордный результат сахалинец показал ещё в мае, а официальный подтверждающий документ получил только сейчас. На следующий год сахалинец поставил перед собой амбициозную цель — попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы осуществить свою мечту, атлет должен сделать 100 переворотов и уложиться в 25–30 минут.