Концентрация вредных веществ в "екатеринбургском Сайлент Хилле" превышена вдвое

Концентрация вредных веществ в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, который сегодня затянуло густым смогом, превышено вдвое. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей, настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на очень резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников.