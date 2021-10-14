МЧС показало горящие торфяники, из-за которых часть Екатеринбурга превратилась в Сайлент Хилл

Горящие торфяники, из-за которых часть Екатеринбурга превратилась в Сайлент Хилл. Видео © ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарные круглосуточно работают на месте тлеющего торфяника, из-за которого часть Екатеринбурга погрузилась в густой смог. В МЧС показали видео возгорания.

"За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, сегодня микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей, настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на очень резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников.