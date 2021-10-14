СМИ узнали, что россияне могут лишиться возможности выбирать УК
Сейчас компанию выбирают собственники жилья. Эту функцию предлагают передать регоператорам.
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Россияне могут лишиться права выбирать управляющую компанию. Вместо них этим могут заняться регоператоры по управлению жильём — они будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Как пишут "Известия", такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.
При этом, как говорится в документе, регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах.
"Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан — предлагается фактически создание "общего котла" на покрытие ущерба", — пишет издание со ссылкой на отзыв Торгово-промышленной палаты РФ.
Председатель Комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков предположил, что определённая сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам. По его мнению, операторы будут накапливать средства на счетах и определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет.
А ранее Лайф разбирался, почему в ряде случаев организация товарищества собственников жилья выгоднее, чем оплата по тарифам управляющей компании.
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