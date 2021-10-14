Президент Латвии получил положительный тест на ковид
Эгилс Левитс прививался вакциной AstraZeneca. Первую дозу препарата он получил в феврале, вторую — в апреле.
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Президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает портал LSM.lv со ссылкой на канцелярию лидера.
Левитс прошёл экспресс-тест перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, и он оказался положительным. Сегодня для уточнения результата президент Латвии сдаст ПЦР. Левитс лично связался со своим эстонским коллегой, чтобы объяснить ситуацию и перенести переговоры. Карис согласился встретиться со спикером сейма.
Как уточняет СМИ, Эгилс Левитс прививался от коронавируса вакциной AstraZeneca. Первую дозу препарата он получил в феврале, вторую — в апреле.
А ранее стало известно, что на первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва не пришли некоторые депутаты, связано это с пандемией коронавируса: стало известно о заражении 11 парламентариев ковидом.
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