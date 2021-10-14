Президент Латвии получил положительный тест на ковид

Президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает портал LSM.lv со ссылкой на канцелярию лидера.

Левитс прошёл экспресс-тест перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, и он оказался положительным. Сегодня для уточнения результата президент Латвии сдаст ПЦР. Левитс лично связался со своим эстонским коллегой, чтобы объяснить ситуацию и перенести переговоры. Карис согласился встретиться со спикером сейма.

Как уточняет СМИ, Эгилс Левитс прививался от коронавируса вакциной AstraZeneca. Первую дозу препарата он получил в феврале, вторую — в апреле.