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Президент Латвии получил положительный тест на ковид

Эгилс Левитс прививался вакциной AstraZeneca. Первую дозу препарата он получил в феврале, вторую — в апреле.

14 октября, 07:09
<p>Фото © Alexander Welscher / Picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Alexander Welscher / Picture alliance via Getty Images

Президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает портал LSM.lv со ссылкой на канцелярию лидера.

Левитс прошёл экспресс-тест перед встречей с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, и он оказался положительным. Сегодня для уточнения результата президент Латвии сдаст ПЦР. Левитс лично связался со своим эстонским коллегой, чтобы объяснить ситуацию и перенести переговоры. Карис согласился встретиться со спикером сейма.

Как уточняет СМИ, Эгилс Левитс прививался от коронавируса вакциной AstraZeneca. Первую дозу препарата он получил в феврале, вторую — в апреле.

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А ранее стало известно, что на первое пленарное заседание Государственной думы восьмого созыва не пришли некоторые депутаты, связано это с пандемией коронавируса: стало известно о заражении 11 парламентариев ковидом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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