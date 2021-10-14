Жители "екатеринбургского Сайлент Хилла" показали задымлённые улицы города. Видео © Telegram / Солнечный район — чат

Жители Екатеринбурга публикуют видео с улиц микрорайона Солнечный, превратившегося внезапно в Сайлент Хилл. На кадрах видно, как всё вокруг накрыл плотный смог. По словам горожан, видимость составляет не больше двух метров. Водителям приходится передвигаться почти наугад, фары не справляются с дымовой завесой.

"Прекрасный вид с 16-го этажа на город. Раньше было видно Академ, там Высоцкий где-то есть. А там был Каменный ручей", — показывает жительница Солнечного знакомые места, на месте которых теперь лишь плотная пелена.