"Два метра — видимость": Жители "екатеринбургского Сайлент Хилла" показали задымлённые улицы
Ранее стало известно, что микрорайон Солнечный накрыл плотный смог из-за горящих торфяников.
Жители "екатеринбургского Сайлент Хилла" показали задымлённые улицы города. Видео © Telegram / Солнечный район — чат
Жители Екатеринбурга публикуют видео с улиц микрорайона Солнечный, превратившегося внезапно в Сайлент Хилл. На кадрах видно, как всё вокруг накрыл плотный смог. По словам горожан, видимость составляет не больше двух метров. Водителям приходится передвигаться почти наугад, фары не справляются с дымовой завесой.
"Прекрасный вид с 16-го этажа на город. Раньше было видно Академ, там Высоцкий где-то есть. А там был Каменный ручей", — показывает жительница Солнечного знакомые места, на месте которых теперь лишь плотная пелена.
Напомним, 14 октября микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей, настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на очень резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников.
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