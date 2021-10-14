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Повреждённое в Чёрном море судно ВМС Украины буксируют в пункт базирования

В операции задействован находящийся на корабле личный состав аварийно-спасательного отряда.

14 октября, 07:22
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/2012-09-12_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C._IMG_4758_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Украинское судно размагничивания "Балта", получившее накануне повреждения в Чёрном море, буксируют в пункт базирования — Одесса. Об этом сообщила в "Фейсбуке" пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Там уточнили, что буксировка осуществляется в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС страны и казённого предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины. В операции задействован находящийся на корабле личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС.

"По состоянию на 8:30 14.10.2021 личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", отмечается в сообщении пресс-службы.

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Напомним, вчера стало известно, что украинское судно терпит бедствие в Чёрном море. По предварительным данным, заполнены водой были два отсека.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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