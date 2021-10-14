Повреждённое в Чёрном море судно ВМС Украины буксируют в пункт базирования

Украинское судно размагничивания "Балта", получившее накануне повреждения в Чёрном море, буксируют в пункт базирования — Одесса. Об этом сообщила в "Фейсбуке" пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Там уточнили, что буксировка осуществляется в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС страны и казённого предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины. В операции задействован находящийся на корабле личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС.

"По состоянию на 8:30 14.10.2021 личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", — отмечается в сообщении пресс-службы.