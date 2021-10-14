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Делегация талибов прибудет в Россию на следующей неделе

Представители радикалов прилетят для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

14 октября, 07:26

Фото © ТАСС / EPA

Представительная делегация движения "Талибан"* приедет на следующей неделе в Москву для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану", — сообщила Мария Захарова.

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Ранее Лайф сообщал о том, что талибы обсудили с США открытие новой страницы в отношениях. Представители сформированного движением "Талибан"* афганского правительства провели в Катаре встречу с американской делегацией. Они обсудили открытие новой страницы в отношениях. Эта встреча стала первой после прихода к власти талибов в Афганистане и в целом визит в Катар — это первая зарубежная поездка нового афганского правительства.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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