Делегация талибов прибудет в Россию на следующей неделе

Представительная делегация движения "Талибан"* приедет на следующей неделе в Москву для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану", — сообщила Мария Захарова.

Ранее Лайф сообщал о том, что талибы обсудили с США открытие новой страницы в отношениях. Представители сформированного движением "Талибан"* афганского правительства провели в Катаре встречу с американской делегацией. Они обсудили открытие новой страницы в отношениях. Эта встреча стала первой после прихода к власти талибов в Афганистане и в целом визит в Катар — это первая зарубежная поездка нового афганского правительства.