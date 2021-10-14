Жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна и снять линзы из-за смога от торфяников
Глава региона поручил правительству контролировать обстановку и оказывать необходимую помощь МЧС и ГИБДД.
Фото © Instagram / evgenykuyvashev
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с дымом от тлеющих торфяников в Екатеринбурге. К концу недели ситуация должна улучшиться, но противопожарный режим власти снимать пока не планируют, отметил глава региона на своей странице в "Инстаграме".
"Прошу горожан и особенно жителей Солнечного: будьте сейчас осторожны. Не находитесь по возможности долго на улице, не открывайте пока окна, больше пейте воды, промывайте глаза, нос и горло. Носите маски", — говорится в сообщении.
Куйвашев порекомендовал всем, кто носит контактные линзы, временно заменить их на очки. По его словам, дожди в конце недели должны поспособствовать снижению пожарной опасности. Губернатор добавил, что поручил правительству контролировать обстановку и оказывать необходимую помощь МЧС и ГИБДД.
Напомним, 14 октября микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей — настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников.
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