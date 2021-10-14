На Чукотке сообщили о начале четвёртой волны коронавируса
За прошедшие сутки было зафиксировано 17 новых случаев заражения.
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На Чукотке зафиксировали четвёртую волну коронавирусной инфекции — самую серьёзную с начала пандемии, передаёт на официальном сайте слова губернатора региона Романа Копина пресс-служба правительства автономного округа.
"В среднем регистрируем 15 случаев в день, и эта цифра увеличивается. Учитывая начало сезона гриппа и ОРВИ, нагрузка на систему здравоохранения сильно возросла", — сообщил Копин.
Губернатор также отметил, что введённая с 12 октября обязательная вакцинация для сотрудников обслуживания, здравоохранения и других сфер, необходима для того, чтобы избежать "коллапса медицинской системы и взрывного роста заболеваемости". За прошедшие сутки на Чукотке было зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. При этом Чукотка остаётся в числе российских регионов, где ежедневно регистрируется наименьшее число новых случаев ковида.
Ранее Лайф сообщал, что хабаровские больницы переводят в режим ковидных госпиталей. В регионе за прошлую неделю зарегистрировано 2332 случая CoViD-19. Власти говорят о начале четвёртой волны эпидемии.
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