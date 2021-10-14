Полиция проводит проверки в московских школах из-за угрозы стрельбы
В частности, проводятся профилактические беседы и инструктажи с администрацией учебных заведених и сотрудниками ЧОПа.
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Столичная полиция проводит доследственную проверку в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями об угрозе массовой стрельбы в школах и учебных заведениях Москвы.
"Утром 13 октября в полицию обратилась мама 16-летней ученицы одной из столичных школ. Женщина сообщила, что её дочь прочитала в группе в социальной сети о том, что массово в любую школу России, в каждое образовательное учреждение могут войти стрелки", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудниками правоохранительных органов были проведены профилактические беседы и инструктажи с администрацией учебных заведений и сотрудниками ЧОПа. На территории были проверены эвакуационные выходы и камеры видеонаблюдения.
Ранее Лайф писал о том, что очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы. Якобы парень пробрался на территорию учебного заведения, свидетели слышали хлопок. Детей в целях безопасности заперли в классах, на место вызвали сотрудников Росгвардии, однако парень успел скрыться. Позже его всё-таки задержали. В квартиру подростка нагрянули полицейские. В правоохранительных органах заявили, что оружие оказалось страйкбольным.
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