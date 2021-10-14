Полиция проводит проверки в московских школах из-за угрозы стрельбы

Столичная полиция проводит доследственную проверку в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями об угрозе массовой стрельбы в школах и учебных заведениях Москвы.

"Утром 13 октября в полицию обратилась мама 16-летней ученицы одной из столичных школ. Женщина сообщила, что её дочь прочитала в группе в социальной сети о том, что массово в любую школу России, в каждое образовательное учреждение могут войти стрелки", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудниками правоохранительных органов были проведены профилактические беседы и инструктажи с администрацией учебных заведений и сотрудниками ЧОПа. На территории были проверены эвакуационные выходы и камеры видеонаблюдения.