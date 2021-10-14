В Подмосковье пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

На территории Московской области была пресечена деятельность подпольной мастерской по переделке оружия, задержаны трое подозреваемых. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе обысков арсенал оружия и боеприпасов был изъят.

"В арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путём замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи", — сообщила она.

В ходе обысков в помещении также нашли и изъяли два пистолета-пулемёта, три гранаты, 14 модифицированных пистолетов и револьверов, 32 нарезных пистолетных ствола, патроны различного калибра, а также свёртки с веществом растительного происхождения массой более шести килограммов. Изъятое было направлено на экспертизу в криминалистический центр.