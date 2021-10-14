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В Подмосковье пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской

Полицейские изъяли пистолеты-пулемёты, гранаты, револьверы и свёртки с веществом растительного происхождения.

14 октября, 08:20
<p>Фото © МВД России</p>

Фото © МВД России

На территории Московской области была пресечена деятельность подпольной мастерской по переделке оружия, задержаны трое подозреваемых. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе обысков арсенал оружия и боеприпасов был изъят.

"В арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путём замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи", — сообщила она.

В ходе обысков в помещении также нашли и изъяли два пистолета-пулемёта, три гранаты, 14 модифицированных пистолетов и револьверов, 32 нарезных пистолетных ствола, патроны различного калибра, а также свёртки с веществом растительного происхождения массой более шести килограммов. Изъятое было направлено на экспертизу в криминалистический центр.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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