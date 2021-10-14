У госпитализированного с ковидом Серова развилась дыхательная недостаточность

Госпитализированный с коронавирусом 67-летний народный артист России Александр Серов находится в тяжёлом состоянии. Его лёгкие поражены на 50–75%, дышит певец через специальную кислородную маску.

Как сообщает телеграм-канал Mash, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность II степени. Он находится в ясном сознании, его состояние стабильно, но сейчас минимальная активность вызывает одышку. Также стало известно, что Серов болен сахарным диабетом, что значительно осложняет течение ковида.