У госпитализированного с ковидом Серова развилась дыхательная недостаточность
Исполнитель болен сахарным диабетом, что значительно осложняет течение коронавируса.
Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru
Госпитализированный с коронавирусом 67-летний народный артист России Александр Серов находится в тяжёлом состоянии. Его лёгкие поражены на 50–75%, дышит певец через специальную кислородную маску.
Как сообщает телеграм-канал Mash, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность II степени. Он находится в ясном сознании, его состояние стабильно, но сейчас минимальная активность вызывает одышку. Также стало известно, что Серов болен сахарным диабетом, что значительно осложняет течение ковида.
Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. По словам его пиар-директора, в состоянии артиста присутствует положительная динамика. Ранее композитор Игорь Крутой призвал помолиться за выздоровление Серова. Он отметил, что помочь певцу, с которым дружит с юношеских лет, к сожалению, ничем другим не может.
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