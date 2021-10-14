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У госпитализированного с ковидом Серова развилась дыхательная недостаточность

Исполнитель болен сахарным диабетом, что значительно осложняет течение коронавируса.

14 октября, 08:31
<p>Александр Серов. Фото © <a href="http://www.alexander-serov.ru/galereya.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexander-serov.ru</a></p>

Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru

Госпитализированный с коронавирусом 67-летний народный артист России Александр Серов находится в тяжёлом состоянии. Его лёгкие поражены на 50–75%, дышит певец через специальную кислородную маску.

Как сообщает телеграм-канал Mash, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность II степени. Он находится в ясном сознании, его состояние стабильно, но сейчас минимальная активность вызывает одышку. Также стало известно, что Серов болен сахарным диабетом, что значительно осложняет течение ковида.

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Напомним, о госпитализации Александра Серова стало известно ночью 9 октября. По словам его пиар-директора, в состоянии артиста присутствует положительная динамика. Ранее композитор Игорь Крутой призвал помолиться за выздоровление Серова. Он отметил, что помочь певцу, с которым дружит с юношеских лет, к сожалению, ничем другим не может.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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