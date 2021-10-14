Новак спрогнозировал новый рекорд по объёму добычи газа в России

Вице-премьер России Александр Новак анонсировал рекордную добычу газа "Газпромом" в этом году. Об этом он сообщил, выступая на Российской энергетической неделе.

"Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объёмы добычи газа, который "Газпром" добывает", — заявил Новак.

Ранее Лайф писал о том, что цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.