В Москве выявлено максимальное с 4 июля число заражённых ковидом за сутки
Также сообщается, что за прошедшие 24 часа от коронавируса умерло 72 жителя столицы.
Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko
В столице за сутки выявлено 6712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост заболевших с 4 июля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с пандемией.
Также сообщается, что за прошедшие сутки от коронавируса умерло 72 жителя Москвы. Днём ранее за 24 часа в столице ковидом заразилось 4410 человек.
Как ранее сообщал Лайф, по данным оперштаба, всего за последние сутки в России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии.
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