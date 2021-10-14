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В Москве выявлено максимальное с 4 июля число заражённых ковидом за сутки

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа от коронавируса умерло 72 жителя столицы.

14 октября, 09:13
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В столице за сутки выявлено 6712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост заболевших с 4 июля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с пандемией.

Также сообщается, что за прошедшие сутки от коронавируса умерло 72 жителя Москвы. Днём ранее за 24 часа в столице ковидом заразилось 4410 человек.

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Как ранее сообщал Лайф, по данным оперштаба, всего за последние сутки в России выявлено 31 299 случаев коронавируса — максимум с начала пандемии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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