В Москве выявлено максимальное с 4 июля число заражённых ковидом за сутки

В столице за сутки выявлено 6712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный прирост заболевших с 4 июля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с пандемией.

Также сообщается, что за прошедшие сутки от коронавируса умерло 72 жителя Москвы. Днём ранее за 24 часа в столице ковидом заразилось 4410 человек.