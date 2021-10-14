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Косачев высмеял заявления США о размещении в Европе российских ракет

Парламентарий назвал слова спецпредставителя американского лидера по ядерному нераспространению "мегафонной дипломатией" без дипломатии.

14 октября, 09:07
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/photo/?fbid=3048766995446847&set=ecnf.100002123135703" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Константин Косачев</a></p>

Фото © Facebook / Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал голословным заявление Соединённых Штатов о "размещении Россией ракет в Европе", сообщил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

"Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую", — заявил он.

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Заместитель председателя СФ призвал обсуждать подобные вопросы на экспертных консультациях, а не через "мегафонную дипломатию", тем более "когда у неё от дипломатии только мегафон".

Ранее США обвинили Россию в размещении запрещённых ракет в Европе. По мнению спецпредставителя Байдена, шаг в направлении введения моратория первой должна сделать Москва.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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