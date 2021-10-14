Косачев высмеял заявления США о размещении в Европе российских ракет

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал голословным заявление Соединённых Штатов о "размещении Россией ракет в Европе", сообщил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

"Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую", — заявил он.

Заместитель председателя СФ призвал обсуждать подобные вопросы на экспертных консультациях, а не через "мегафонную дипломатию", тем более "когда у неё от дипломатии только мегафон".