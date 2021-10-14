Косачев высмеял заявления США о размещении в Европе российских ракет
Парламентарий назвал слова спецпредставителя американского лидера по ядерному нераспространению "мегафонной дипломатией" без дипломатии.
Фото © Facebook / Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал голословным заявление Соединённых Штатов о "размещении Россией ракет в Европе", сообщил парламентарий в беседе с РИА "Новости".
"Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую", — заявил он.
Заместитель председателя СФ призвал обсуждать подобные вопросы на экспертных консультациях, а не через "мегафонную дипломатию", тем более "когда у неё от дипломатии только мегафон".
Ранее США обвинили Россию в размещении запрещённых ракет в Европе. По мнению спецпредставителя Байдена, шаг в направлении введения моратория первой должна сделать Москва.
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