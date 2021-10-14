СК предъявил пермскому стрелку обвинение, он признал вину

Следствие предъявило пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Он признал вину в полном объёме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".