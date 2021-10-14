НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК предъявил пермскому стрелку обвинение, он признал вину

Следствие попросит суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 октября, 08:59

Фото © Телеграм-канал SHOT

Следствие предъявило пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Он признал вину в полном объёме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".

Физиономист рассмотрела на лице пермского стрелка жалость к себе с внутренним негативом

Физиономист рассмотрела на лице пермского стрелка жалость к себе с внутренним негативом

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1