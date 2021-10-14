СК предъявил пермскому стрелку обвинение, он признал вину
Следствие попросит суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Следствие предъявило пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Он признал вину в полном объёме. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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