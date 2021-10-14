Москвичей предупредили о балканском циклоне, который принесёт в столицу ливни

В Москву в четверг придёт циклон Балканец, который принесёт с собой ливневые дожди. В столице за два дня может выпасть до 20% от всего месячного объёма, самые сильные дожди ожидаются вечером. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от восьми до 13 миллиметров — грубо говоря, ведро воды на квадратный метр", — рассказал синоптик.

Тишковец уточнил, что этот мощный циклон балканского происхождения всегда приносит аномальное количество осадков. Дожди ожидаются во второй половине дня, а к вечеру будут усиливаться до ливней, отметил синоптик, добавив, что также возможно ухудшение видимости.