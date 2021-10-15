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Мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио

Нападавший был задержан сотрудниками полиции на месте, его подозревают в покушении на убийство.

15 октября, 07:53
<p>Фото © <a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211015/k10013308801000.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHK</a></p>

Фото © NHK

В Токио вооружённый ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что было ранено по крайней мере два человека.

По данным токийской полиции, нападавший мужчина в возрасте 45 лет был задержан на месте. В настоящее время местные правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Также уточняется, что преступник внезапно напал на людей, находящихся около банкомата.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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