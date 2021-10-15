Мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио

В Токио вооружённый ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что было ранено по крайней мере два человека.

По данным токийской полиции, нападавший мужчина в возрасте 45 лет был задержан на месте. В настоящее время местные правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Также уточняется, что преступник внезапно напал на людей, находящихся около банкомата.