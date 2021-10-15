Мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио
Нападавший был задержан сотрудниками полиции на месте, его подозревают в покушении на убийство.
Фото © NHK
В Токио вооружённый ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно, сообщил телеканал NHK. Отмечается, что было ранено по крайней мере два человека.
По данным токийской полиции, нападавший мужчина в возрасте 45 лет был задержан на месте. В настоящее время местные правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Также уточняется, что преступник внезапно напал на людей, находящихся около банкомата.
Ранее в московском метро трое мужчин избили молодого человека после того, как тот заступился за девушку. В отношении них было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а позже статья была заменена на "Покушение на убийство". Трое приезжих также угрожали ножом полицейским, таким образом, преступникам грозит ещё одна статья — за применение насилия в отношении представителя власти.
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