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Матвиенко заявила, что оснований для локдауна в России нет

По её словам, вводить карантин в стране нецелесообразно, так как это будет иметь негативные последствия.

15 октября, 07:30
<p>Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/130484/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Фото © Совет Федерации

В настоящее время оснований для введения локдауна по всей стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей. Это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом", сказала она в интервью RT.

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Ранее вирусолог спрогнозировал скорый локдаун по коронавирусу в ряде регионов. Собеседник Лайфа Александр Чепурнов напомнил, что в прошлом году подъём заболеваемости начался в середине сентября и достиг пика к декабрю. В этом году, считает он, ждать зимы власти точно не будут.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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