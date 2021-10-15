Матвиенко заявила, что оснований для локдауна в России нет

В настоящее время оснований для введения локдауна по всей стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей. Это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом", — сказала она в интервью RT.