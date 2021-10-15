НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минздрав России утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению пациентов с ковидом

В новом документе обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, и разъясняется взаимозаменяемость препаратов.

15 октября, 06:41
<p>Фото © ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Минздрав РФ утвердил обновлённую, тринадцатую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

"В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Полосканием горла можно и навредить": Врач усомнился в пользе советов по облегчению ковида

"Полосканием горла можно и навредить": Врач усомнился в пользе советов по облегчению ковида

При этом 22 сентября Минздрав выпустил двенадцатую версию рекомендаций, в которой были уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов, о рациональном использовании кислорода, о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

Напомним, в России продолжается рост заболеваемости ковидом. Так, накануне, 14 октября, было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев заболевания за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1