Минздрав России утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению пациентов с ковидом

При этом 22 сентября Минздрав выпустил двенадцатую версию рекомендаций , в которой были уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов, о рациональном использовании кислорода, о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

Напомним, в России продолжается рост заболеваемости ковидом. Так, накануне, 14 октября, было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев заболевания за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.