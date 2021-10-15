Минздрав России утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению пациентов с ковидом
В новом документе обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, и разъясняется взаимозаменяемость препаратов.
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Минздрав РФ утвердил обновлённую, тринадцатую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
"В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При этом 22 сентября Минздрав выпустил двенадцатую версию рекомендаций, в которой были уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информация о возможных комбинациях препаратов, о рациональном использовании кислорода, о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.
Напомним, в России продолжается рост заболеваемости ковидом. Так, накануне, 14 октября, было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев заболевания за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших. Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Лайфом не исключил, что власти ряда регионов в этой ситуации будут вынуждены пойти на жёсткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.
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