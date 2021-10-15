Биолог не исключила, что к появлению ковида могли привести эксперименты с вирусом

Ряд экспертов считают, что к появлению коронавируса могли привести эксперименты учёных. Так версию об искусственном происхождении инфекции описала доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

По её словам, эксперименты могли проводиться в том числе для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет "перегнать" вирус.

"Его [вирус] необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется "эксперимент по приобретению функций", — рассказала вирусолог "Ленте.ру".