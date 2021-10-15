Депутат Госдумы рассказала о "психологическом колпаке" россиян

Татьяна Соломатина призвала "на каждом углу" рассказывать об опасности.

Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости ковидом и от необходимости вакцинироваться под "психологическим колпаком". Такое мнение выразила заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в России превысило отметку в 31 тысячу человек, это антирекорд за всё время пандемии. Подобное развитие событий пугает специалистов в сфере здравоохранения, однако многие россияне по-прежнему не торопятся прививаться от коронавирусной инфекции, отметила парламентарий.

"Для меня десять тысяч случаев коронавируса, выявленных за день, стали психологической отметкой. Меня поражает, что до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно. Даже 30 тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей", — поведала Соломатина в интервью радио Sputnik.

По её словам, пробить этот "колпак" пока не удаётся: некоторые граждане не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие люди. Как уточнила депутат Госдумы, изменить ситуацию жёсткими мерами и ограничениями не получится. Соломатина заметила, что для того, чтобы люди массово пошли вакцинироваться, надо "на каждом углу" рассказывать об опасности инфекции.

"Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идёт поражение органов у больных, а из-за этого растёт смертность", — указала парламентарий.

При этом Соломатина напомнила россиянам, что вакцинация по-прежнему остаётся единственным доказанным способом снизить риск тяжёлого течения ковида и смерти в результате заражения.