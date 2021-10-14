Мурашко: Заболеваемость ковидом в России продолжит расти, если не ввести ограничения
Сегодня, 14 октября, было побито сразу два антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев за всю пандемию.
Фото © ТАСС / Роман Соколов
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о риске роста заболеваемости коронавирусом в случае, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост", — сказал он.
Напомним, сегодня, 14 октября, было побито сразу два ковидных антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших.
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