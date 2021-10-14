Мурашко: Заболеваемость ковидом в России продолжит расти, если не ввести ограничения

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о риске роста заболеваемости коронавирусом в случае, если не принять мер по ограничению социальных контактов.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост", — сказал он.