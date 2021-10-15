Россияне начали терять зрение во время пандемии коронавируса

Исследование о влиянии пандемии на зрение провела компания Johnson & Johnson Vision в преддверии Всемирного дня зрения. Его результаты оказались в распоряжении Лайфа.

Так, 85% опрошенных имеют нарушения зрения или офтальмологические заболевания. При этом почти половина (44%) из них посещают врача-офтальмолога раз в два года или реже, а 18% опрошенных делают это только при острой необходимости. Таким образом, ежегодная проверка зрения, самая простая и эффективная мера по поддержанию здоровья глаз, не является нормой для большинства россиян.

Чаще всего опрошенные проверяют зрение в государственных и частных медицинских учреждениях (83%), и лишь пятая часть из них (17%) обращаются в салоны оптики, несмотря на то что зачастую это может быть быстрее и удобнее.

42% опрошенных отметили ухудшение зрения с начала пандемии коронавируса. Как утверждают респонденты, главные причины негативных изменений зрения — увеличение нагрузки на глаза из-за необходимости постоянно фокусироваться на близком расстоянии (77%) и увеличение времени использования гаджетов (55%). Большинство опрошенных (77%) используют от трёх и более гаджетов ежедневно, а 42% проводят за экранами гаджетов более восьми часов каждый день.

"Пандемия, безусловно, повлекла за собой ряд факторов, способных негативно отразиться на здоровье глаз. Мы всё время онлайн: и на работе, и во время отдыха не расстаёмся с гаджетами. Чем ближе расстояние к объекту, на котором мы фокусируем свой взгляд, тем выше мышечная нагрузка на наши глаза и тем сильнее они напрягаются. А поскольку цифровые экраны находятся очень близко от наших глаз, длительное их использование может приводить к чувству усталости глаз, головным болям и ухудшению зрения", — объяснила Ирина Лещенко, врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н., директор по клиническим вопросам Johnson & Johnson Vision, эксперт бренда ACUVUE.