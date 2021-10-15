Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины "Спутник V"

Пострегистрационные исследования российской вакцины от ковида "Спутник V" завершены, уже поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются", — приводит его слова РИА "Новости".

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". Это было сделано с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации вакцин существует и в других странах. В августе прошлого года Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Минувшей осенью свыше 30 тысяч добровольцев приняли участие в этом испытании, часть из них получили вакцину от ковида, часть — плацебо. По результатам анализа данных препарат показал эффективность более 90%.