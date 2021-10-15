Онищенко рассказал о препятствии для возвращения на работу врачей-пенсионеров

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал слова главы Минздрава Михаила Мурашко о врачах-пенсионерах, которых призвал вернуться на свои рабочие места. Он назвал идею правильной, но заявил, что есть некоторые нюансы.

"Есть вопрос — чем прививаться. Ведь, если взять вакцину "Спутник V", она официально разрешена от 18 до 60 лет. Прививаться после 60 лет — это ведь уже нарушение инструкции. У нас врачи рано не уходят. Они свою профессию любят и за свою долгую трудную жизнь особенно не разбогатели", — объяснил Онищенко в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, врачам нужна гарантия, что они будут иметь индивидуальные средства защиты, если придётся работать в "красной зоне". К тому же медикам придётся пройти повышение квалификации, если человек три года назад ушёл. Однако Онищенко уверен, что большинство врачей откликнутся на призыв, даже не обсуждая условий.