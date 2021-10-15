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Россия передаст Мексике технологии производства "Спутника V"

Начать выпускать препарат в стране намерены уже в конце октября.

14 октября, 22:07
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора лаборатории Педро Сентено.

"Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", — заявил генеральный директор Birmex.

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В настоящий момент Birmex согласует с национальным регулятором Cofepris производство вакцины против CoViD-19 "Спутник V" из активного компонента, который поставляют из России. Запуск полного цикла производства препарата в Мексике запланирован на конец октября, а распространение должно начаться в декабре.

Ранее в ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" до конца года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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