Россия передаст Мексике технологии производства "Спутника V"

Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора лаборатории Педро Сентено.

"Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", — заявил генеральный директор Birmex.