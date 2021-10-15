Россия передаст Мексике технологии производства "Спутника V"
Начать выпускать препарат в стране намерены уже в конце октября.
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Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о передаче технологий производства вакцины "Спутник V" в Мексику. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора лаборатории Педро Сентено.
"Это соглашение устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики, а также способствует укреплению отношений между нашими странами", — заявил генеральный директор Birmex.
В настоящий момент Birmex согласует с национальным регулятором Cofepris производство вакцины против CoViD-19 "Спутник V" из активного компонента, который поставляют из России. Запуск полного цикла производства препарата в Мексике запланирован на конец октября, а распространение должно начаться в декабре.
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