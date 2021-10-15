В России могут продлить сроки лотереи среди привитых и удвоить число призов
При этом количество проводимых за период лотереи розыгрышей предлагается увеличить с двух до четырёх раз.
Фото © Shutterstock
Минфин РФ подготовил проект постановления правительства о продлении сроков проведения розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса до 31 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
Розыгрыш предлагается завершить не 1 декабря, как планировалось изначально, а 31 декабря 2021 года. Документ также предполагает увеличение числа денежных призов в два раза: с одной тысячи до двух тысяч. Размер приза останется неизменным — 100 тысяч рублей. При этом количество проводимых за период лотереи розыгрышей предлагается увеличить с двух до четырёх раз.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида. Меры вызваны ростом заболеваемости. Напомним, 14 октября было побито сразу два ковидных антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших.
Комментариев: 0