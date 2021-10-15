В России могут продлить сроки лотереи среди привитых и удвоить число призов

Розыгрыш предлагается завершить не 1 декабря, как планировалось изначально, а 31 декабря 2021 года. Документ также предполагает увеличение числа денежных призов в два раза: с одной тысячи до двух тысяч. Размер приза останется неизменным — 100 тысяч рублей. При этом количество проводимых за период лотереи розыгрышей предлагается увеличить с двух до четырёх раз.