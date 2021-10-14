РФ призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V"

Россия предложила Финляндии рассмотреть возможность въезда в страну россиян, которые прошли вакцинацию "Спутником V", без соблюдения иных условий или дополнительных тестов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

“Мы в этом направлении только начали взаимодействовать. Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков”, — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что этот вопрос уже поставлен на повестку, а российский Минздрав начал отрабатывать детали с партнёрами из Финляндии. Глава Минпромторга добавил, что возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения между странами ничего не помешает, так как с 18 октября Финляндия откроет железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.