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РФ призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V"

Глава Минпромторга уточнил, что "принципиально технических сложностей с финской стороны нет".

14 октября, 19:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия предложила Финляндии рассмотреть возможность въезда в страну россиян, которые прошли вакцинацию "Спутником V", без соблюдения иных условий или дополнительных тестов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

“Мы в этом направлении только начали взаимодействовать. Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков”, — заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что этот вопрос уже поставлен на повестку, а российский Минздрав начал отрабатывать детали с партнёрами из Финляндии. Глава Минпромторга добавил, что возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения между странами ничего не помешает, так как с 18 октября Финляндия откроет железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.

Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"

Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"

Ранее финские медики попросили власти признать "Спутник V". Российский препарат по эффективности и безопасности не уступает иностранным аналогам, признанным в ЕС, напомнили врачи.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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