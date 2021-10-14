Мать подозреваемой в убийстве подростка под Рязанью рассказала, что та не занималась оккультизмом

Мать Марии, подозреваемой в убийстве 15-летнего подростка во время оккультного обряда, рассказала, что её дочь не увлекалась никакими ритуальными практиками и по характеру была способна скорее причинить вред себе, чем другому человеку.

"Я бы не сказала, что она этим (оккультизмом. — Прим. Лайфа) занимается. Да вообще не знаю, в чём это заключается. Свечки, бывало, зажигала. Не знаю, зачем она этим занималась. Какой-то там товарищ был, который её этим заразил, он был этим увлечён и вся его семья тоже", — сказала женщина телеканалу "360".

Она призналась, что дочь переехала в Рязань, чтобы устроиться в лыжный центр. Биатлонистка надеялась, что в этом городе у неё будут перспективы. Владислав, также задержанный по подозрению в убийстве подростка, помогал спортсменке по учёбе, делал для неё тренажёр.

"Я не знала, что он увлекался спортом, я знала только, что он рукастый именно как рабочий. Помогал делать ей установку. То есть она это всё в теории озвучивала, а он делал в физическом виде", — рассказала женщина.