Мать подозреваемой в убийстве подростка под Рязанью рассказала, что та не занималась оккультизмом
При этом об отчиме ребёнка и семье мужчины у неё другое мнение. Женщина не исключает, что он мог "заразить" её дочь.
Фото © ТАСС / Никита Попов
Мать Марии, подозреваемой в убийстве 15-летнего подростка во время оккультного обряда, рассказала, что её дочь не увлекалась никакими ритуальными практиками и по характеру была способна скорее причинить вред себе, чем другому человеку.
"Я бы не сказала, что она этим (оккультизмом. — Прим. Лайфа) занимается. Да вообще не знаю, в чём это заключается. Свечки, бывало, зажигала. Не знаю, зачем она этим занималась. Какой-то там товарищ был, который её этим заразил, он был этим увлечён и вся его семья тоже", — сказала женщина телеканалу "360".
Она призналась, что дочь переехала в Рязань, чтобы устроиться в лыжный центр. Биатлонистка надеялась, что в этом городе у неё будут перспективы. Владислав, также задержанный по подозрению в убийстве подростка, помогал спортсменке по учёбе, делал для неё тренажёр.
"Я не знала, что он увлекался спортом, я знала только, что он рукастый именно как рабочий. Помогал делать ей установку. То есть она это всё в теории озвучивала, а он делал в физическом виде", — рассказала женщина.
Напомним, о шокирующем убийстве под Рязанью стало известно сегодня утром. Сообщалось, что отчим убил 15-летнего подростка во время культового обряда. Вместе с мужчиной по подозрению в совершении преступления была задержана жительница Подмосковья. Позже мужчина признался, что хотел таким образом вернуться в семью.
Комментариев: 0