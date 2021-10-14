МВД России исключило из паспорта гражданина РФ графу "Личный код"

В российском паспорте не будет графы с личным кодом гражданина Российской Федерации, сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника Главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков. По его словам, правовой акт был согласован Минфином РФ.

"Что касается предложений внести изменения в основной документ гражданина РФ — паспорт, — уникальный идентификационный номер гражданина, хотелось бы отметить, что только в текущем году 15 июля постановлением правительства № 1205 были внесены изменения в 828-е постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ", — отметил Манаенков.

Реквизит "личный код" расположен на второй странице над графой для личной подписи и пока не используется, так как соответствующая система данных в России ещё не создана. В эту графу иногда ставится печать Федеральной миграционной службы России для подтверждения гражданства РФ у несовершеннолетних.