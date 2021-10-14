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Леонтьева выписали из больницы после госпитализации с положительным ПЦР

Анализы певца оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии.

14 октября, 18:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/valera_leontiev/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">valera_leontiev</a></p>

Фото © Instagram / valera_leontiev

Народный артист РФ Валерий Леонтьев выписался из больницы, куда ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Музыкант пошёл на поправку, и после заметного улучшения состояния его отправили продолжать лечение в домашних условиях.

"Анализы Валерия Яковлевича оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии", — сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, о госпитализации Валерия Леонтьева, жаловавшегося на слабость, кашель и высокую температуру, стало известно 11 октября. При этом представитель артиста Борис Чигирёв опроверг Лайфу эту информацию и заверил, что никакого коронавируса у 72-летнего артиста нет. А позднее Лайф узнал, что тест Валерия Леонтьева на ковид всё же был положительным, однако какие-либо характерные для ковида изменения в лёгких у артиста найдены не были.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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