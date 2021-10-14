Леонтьева выписали из больницы после госпитализации с положительным ПЦР
Анализы певца оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии.
Фото © Instagram / valera_leontiev
Народный артист РФ Валерий Леонтьев выписался из больницы, куда ранее был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Музыкант пошёл на поправку, и после заметного улучшения состояния его отправили продолжать лечение в домашних условиях.
"Анализы Валерия Яковлевича оказались в рамках нормы, КТ не выявила признаков пневмонии", — сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, о госпитализации Валерия Леонтьева, жаловавшегося на слабость, кашель и высокую температуру, стало известно 11 октября. При этом представитель артиста Борис Чигирёв опроверг Лайфу эту информацию и заверил, что никакого коронавируса у 72-летнего артиста нет. А позднее Лайф узнал, что тест Валерия Леонтьева на ковид всё же был положительным, однако какие-либо характерные для ковида изменения в лёгких у артиста найдены не были.
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