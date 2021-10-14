В Тбилиси проходит многотысячный митинг за освобождение Саакашвили

В центре Тбилиси проходит многотысячный митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был организован партией "Единое национальное движение". Об этом сообщает РИА "Новости".

На сцене посредством видеообращений выразили свою поддержку лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, глава "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия и журналист Дмитрий Гордон. Также перед демонстрантами выступили политические соратники бывшего главы государства. Отмечается, что сообщений о задержаниях или стычках с полицией зафиксировано не было.