В Тбилиси проходит многотысячный митинг за освобождение Саакашвили
Протесты идут мирно и спокойно. На сцене выступают политические соратники бывшего главы государства.
Фото © ТАСС / Мдзинаришвили Давид
В центре Тбилиси проходит многотысячный митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был организован партией "Единое национальное движение". Об этом сообщает РИА "Новости".
На сцене посредством видеообращений выразили свою поддержку лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, глава "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия и журналист Дмитрий Гордон. Также перед демонстрантами выступили политические соратники бывшего главы государства. Отмечается, что сообщений о задержаниях или стычках с полицией зафиксировано не было.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного. Ранее в Грузии уже проходили менее масштабные протесты в поддержку Саакашвили. Акцию тогда организовала представительница грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость".
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