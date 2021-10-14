Сразу семь московских ресторанов получили звезду Мишлен

Сразу семь ресторанов Москвы получили звезду Мишлен. В их число вошли такие заведения, как Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", Savva. Об этом было объявлено на торжественной презентации гида Michelin по российской столице, которая прошла в концертном зале "Зарядье".

"Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами", — отметил международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

Также во время церемонии стало известно, что московские рестораны Artest-Chef’s Table шеф-повара Артёма Естафьева и Twins Garden российских поваров и рестораторов Ивана и Сергея Березуцких получили сразу по две звезды Мишлен.