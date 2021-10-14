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Сразу семь московских ресторанов получили звезду Мишлен

Также двумя звёздами были отмечены столичные рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden.

14 октября, 17:56
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сразу семь ресторанов Москвы получили звезду Мишлен. В их число вошли такие заведения, как Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", Savva. Об этом было объявлено на торжественной презентации гида Michelin по российской столице, которая прошла в концертном зале "Зарядье".

"Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами", — отметил международный директор гидов Michelin Гвендаль Пулленек.

Также во время церемонии стало известно, что московские рестораны Artest-Chef’s Table шеф-повара Артёма Естафьева и Twins Garden российских поваров и рестораторов Ивана и Сергея Березуцких получили сразу по две звезды Мишлен.

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Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев заявил, что чайхана никогда не получит звезду Мишлен. Он сравнил красный гид Michelin с премией "Оскар": быть отмеченным однозначно приятно, но стремиться конкретно к этому не стоит.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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