Эксперимент Лайфа: Россияне проверили, можно ли пройти в ТЦ по QR-кодам от чипсов, ЖКХ и киндер-сюрпризов

Участникам эксперимента приходилось врать о дате рождения, а некоторые даже показывали документы, принадлежащие представителям противоположного пола.