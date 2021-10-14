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Эксперимент Лайфа: Россияне проверили, можно ли пройти в ТЦ по QR-кодам от чипсов, ЖКХ и киндер-сюрпризов

Участникам эксперимента приходилось врать о дате рождения, а некоторые даже показывали документы, принадлежащие представителям противоположного пола.

14 октября, 17:05

Россияне проверили, можно ли пройти в ТЦ по фальшивым сертификатам о вакцинации. Видео © Telegram / SHOT

Из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих городах России власти вводят систему QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общественного питания. Подписчики телеграм-канала SHOT решили проверить, соблюдают ли организации новые требования.

В Уфе мужчина решил взять QR-коды с пачки от чипсов, из квитанции ЖКХ и сертификат о вакцинации незнакомой женщины. С их помощью он три раза пытался попасть в торговые центры, и все три попытки увенчались успехом. Один сотрудник отсканировал код с женской фамилией, проверив его на подлинность, но выяснять, действительно ли он принадлежит этому мужчине, охранник не стал. Другие сотрудники центра, увидев QR-код, сразу пропустили уфимца без лишних слов и проверок.

"Это не имеет значения. Вы мне показали. А если полиция остановит, мошенничество у вас, не у меня", — объяснил один из охранников ТЦ.

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Молодому человеку из Казани повезло меньше, там сотрудники моллов внимательнее следят за соблюдением правил. Они не пропустили его с QR-кодами из банкомата и с чека из фастфуда. А вот цифровой сертификат другого человека подошёл. Мужчину пропустили, несмотря на то что он назвал неверную дату рождения.

Житель Калининграда попытался пройти в несколько ресторанов по фальшивому QR-коду о вакцинации. В два заведения его не пустили, в третье он смог попасть по чужому цифровому сертификату, назвав правильную дату рождения.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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